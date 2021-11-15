Чи зміцнюватиметься гривня: економіст прояснив ситуацію

В Україні курс гривні продовжує зміцнюватися через низький попит на долари, повідомляє Україна 24.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

"Зараз попит на гривню перевищує попит на іноземну валюту. Відповідно, гривня зміцнюється. Це серед іншого й те, що щовівторка Мінфін розміщує облігації внутрішньої державної позики, а як правило, приходять іноземці з валютою, міняють і за гривні купують ці облігації. Дійсно, іноземні компанії зараз продають валюту, тому що треба сплачувати, щось купувати за гривню, треба готувати аграрний сектор до наступного сезону. Крім того, ми бачимо, що немає якогось попиту серед громадян. Тому гривні на руках все-таки менше залишилося через локдауни та інші речі, і громадяни, найімовірніше, здають долари, євро, ніж купують. Тому таке зміцнення гривні відбувається. Я не можу сказати, що це довго триватиме, і в наступному році... Але це - поки не виникне попит на іноземну валюту, умовно кажучи, поки "Нафтогаз" не буде закуповувати якесь паливо, поки не будуть закуповувати вугілля тощо" , - розповів економіст.

За словами Плотнікова, в Україні "в позаминулому році не було такої тенденції, торік майже ніяк це не впливало – це те, що стосується пересічних громадян".

"Тобто попри те, що перед Новим роком вони з шухляд діставали долари і йшли в обмінники міняти, щоб купити подарунки, долар у позаминулому році зміцнювався. Тобто в принципі така тенденція є, але чи буде це в цьому році, сказати важко. Тому що ми не можемо прогнозувати, як довго буде локдаун, як це вплине на подарунки, скільки залишилося грошей у населення. Тому що тенденція така, що більше продавали доларів, ніж купували цього року" , - пояснив експерт.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповідав, що курс долара до кінця 2021 року коливатиметься в діапазоні 27-27,5 грн.

Своєю чергою заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на курс долара в Україні впливають чотири фактори.