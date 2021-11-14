Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

Джамала з чоловіком Бекіром влаштували собі коротку відпустку для двох і полетіли в романтичну Італію, де гуляють по колоритному Неаполю і околицям. Співачка продемонструвала свій образ для променаду по мальовничих вуличках, який захопив її шанувальників, повідомляє РБК-Україна.

Яскравими і атмосферними кадрами зірка поділилася в Instagram.

Для поїздки в стародавнє місто Помпеї, зруйноване через виверження Везувію, артистка вибрала ефектний і зухвалий аутфіт. Так, Джамала красувалася в чорній шкіряній міні-сукні, яку доповнила чорними ботфортами по нозі і колготками в сіточку.

Наряд відмінно підкреслив підтягнуту фігуру і довгі ніжки знаменитості, а відкрита спина додала луку ще більше привабливості. Зверху співачка накинула чорно-біле пальто в принт "гусяча лапка". Волосся Джа залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Вона ефектно позувала на вуличках античного міста, а також зробила ніжне Селфі з чоловіком.

"День другий. Повний сюрпризів. Спочатку нам не вдалось орендувати машину, потім - потрапити на вулкан. Але ж ми не з лякливих. Після сніданку ризикнули та вирушити у Помпеї у підніжжя вулкану. І не помились. 3,5 години нереальної прогулянки стародавнім містом! До речі, тут в античному театрі колись давали концерт Pink Floyd. Як вам мій лук?" - розповіла про їхні пригоди виконавиця .

Фолловери оцінили образ і струнку фігуру співачки і повідомили про це в коментарях.