Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

Джамала з чоловіком Бекіром влаштували собі коротку відпустку для двох і полетіли в романтичну Італію, де гуляють по колоритному Неаполю і околицям. Співачка продемонструвала свій образ для променаду по мальовничих вуличках, який захопив її шанувальників, повідомляє РБК-Україна.

Яскравими і атмосферними кадрами зірка поділилася в Instagram.

Для поїздки в стародавнє місто Помпеї, зруйноване через виверження Везувію, артистка вибрала ефектний і зухвалий аутфіт. Так, Джамала красувалася в чорній шкіряній міні-сукні, яку доповнила чорними ботфортами по нозі і колготками в сіточку.

Наряд відмінно підкреслив підтягнуту фігуру і довгі ніжки знаменитості, а відкрита спина додала луку ще більше привабливості. Зверху співачка накинула чорно-біле пальто в принт "гусяча лапка". Волосся Джа залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

Вона ефектно позувала на вуличках античного міста, а також зробила ніжне Селфі з чоловіком.

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії

У шкіряному міні і ботфортах: Джамала захопила зухвалим луком на відпочинку в Італії
"День другий. Повний сюрпризів. Спочатку нам не вдалось орендувати машину, потім - потрапити на вулкан. Але ж ми не з лякливих. Після сніданку ризикнули та вирушити у Помпеї у підніжжя вулкану. І не помились. 3,5 години нереальної прогулянки стародавнім містом! До речі, тут в античному театрі колись давали концерт Pink Floyd. Як вам мій лук?"- розповіла про їхні пригоди виконавиця.

Фолловери оцінили образ і струнку фігуру співачки і повідомили про це в коментарях.

  • Струнка Краса!!!! Джа!
  • Вогонь
  • Образ - краса, наша Дуа Липа, стильна
  • Образ дуже підходить під локацію
  • Лук супер, фігура теж
  • Шалено круто. Ви красуня
  • Гарнюся! Обожнюю
  • Красуня
  • Сьогодні ви одяглися просто бездоганно, красиво і дуже вам йде
  • Молодці! Look дуже крутий! Sexy
  • Ви сексуальна дівчина
  • Найкрасивіша, це Ви Джамала

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