Син Муаммара Каддафі побореться за пост президента Лівії

Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам захотів очолити країну, повідомляє Лента.Ру.

Сейф аль-Іслам чекав заяву на участь як кандидат на президентських виборах. Документ він подав до регіональної виборчої комісії у місті Себха, яке знаходиться на півдні Лівії.

Торішнього серпня повідомлялося, що прокуратура Лівії видала ордер на арешт Сейф аль-Іслама Каддафі. Зазначалося, що його підозрюють у зв'язках із російськими найманцями.

Сейф аль-Іслам Каддафі народився 1972 року. Навчався у Швейцарії та Великій Британії, де закінчив Лондонську школу економіки та політичних наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). У роки правління батька він займався зовнішніми зв'язками Лівії із західними країнами. Після повалення батька короткий час очолював опір, проте наприкінці 2011 року був захоплений і постав перед судом. У 2017 році було звільнено завдяки проголошеній урядом Лівії амністії.

У 2018 році він брав участь у президентських виборах, зірваних через настання військ фельдмаршала Халіфи Хафтара на лівійську столицю. За інформацією Bloomberg, Сейф аль-Іслам нібито неодноразово літав до Москви за фінансовою та дипломатичною підтримкою. У Росії цієї інформації не підтверджували.