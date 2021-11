Подорожі до ЄС: які країни показали зростання туризму

Європейська туристична комісія опублікувала результати звіту з подорожей у ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Попри те, що попит на поїздки в Європу останнім часом збільшився через високі показники вакцинації, колишніх обсягів туристичних поїздок навряд чи можливо досягти раніше 2024 року.

Такі висновки були зроблені у щоквартальному звіті European and Tourism Trends and Prospects, підготовленому Європейською туристичною комісією (ETC). Документ аналізує вплив поточної ситуації з COVID-19 на сектор подорожей і туризму, пише SchengenVisaInfo.com.

Згідно зі звітом, всупереч помітному зростанню числа міжнародних туристів в європейських країнах в пік літнього сезону, до кінця цього року очікується, що число міжнародних туристів на цьому континенті буде на 60% нижче показників 2019 року.

Крім того, було виявлено, що кількість туристів з Європи як і раніше знижується на 77% в порівнянні з показниками 2019 року.

"З нашого останнього щоквартального звіту "Тенденції та перспективи розвитку туризму в Європі" ясно видно, що програми вакцинації вже зіграли важливу роль у відновленні подорожей. Впровадження вакцин проти COVID-19 мало життєво важливе значення для спрощення в'їзних вимог і підвищення привабливості подорожей в літній сезон. Однак зусиль з вакцинації буде недостатньо" , — заявив президент ETC Луїс Араужу.

Фото: До кінця року число міжнародних туристів Європі очікується на 60% нижче показників 2019-го (unsplash.com/tamara-malaniy)

Він також підкреслив, що в міру наближення зимових місяців дуже важливо продовжувати відновлювати свободу пересування в Європі. На його думку, це потрібно робити, "вводячи більш послідовні підходи до подорожей як всередині, так і за межами Європейського Союзу".

Подорожі активізувалися завдяки вакцинації від COVID - звіт

У ETC також спрогнозували, що в наступні шість місяців більше європейців планують подорожувати. У звіті підкреслюється, що дві третини європейських громадян мають намір подорожувати в осінньо-зимовий період, що свідчить про позитивну тенденцію для туризму в ЄС.

Високий рівень вакцинації проти COVID в європейських країнах дозволив громадянам насолодитися активнішим, ніж очікувалося, літнім сезоном. Крім того, за даними ETC, запуск цифрового COVID-сертифіката ЄС також допоміг спростити процес подорожей і дозволити повністю вакцинованим громадянам більш вільно подорожувати в інші країни.

За даними аналітиків організації, в результаті внутрішньорегіональні поїздки досить швидко зросли, склавши 85% від загального числа міжнародних прибуттів до Європи у 2020-му, в порівнянні з 77%, зареєстрованими у 2019 році.

Фото: Найбільше ночівель туристів серед країн ЄС зафіксували в Греції (unsplash.com/massimiliano-donghi)

У звіті підкреслюється, що Греція продемонструвала динамічне зростання кількості ночівель (готельних розміщень), навіть попри те, що кількість міжнародних прибуттів була слабкою. Найзначніше зростання числа прибуттів в порівнянні з 2019 роком був відзначений в Хорватії, яка у вересні прийняла 1,9 мільйона туристів.

З іншого боку, в Чехії було зафіксовано найбільш різке зниження туристичних мандрівок. В основному - через суворі правила в'їзду, введених з метою зупинення поширення коронавірусу.

Всупереч тому, що європейські подорожі цього року мали позитивні результати, в ETC підкреслили, що "попереду ще довгий шлях", адже кількість міжнародних туристичних прибуттів до Європи в середині року знизилася на 77%.

Відзначимо, в Греції заявили, що готові приймати туристів цілий рік в будь-який сезон.