На Закарпатті співробітниці міськради купили COVID-сертифікати

Закарпатські поліцейські направили до суду справи про фальсифікацію COVID-документів працівницями Мукачівської міської ради, повідомляє УНІАН.

Як iнформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області, дві жінки, працівниці Мукачівської міської ради, пред’явили за місцем роботи підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Обом повідомлено про підозру та матеріали справи скеровані для судового розгляду.

"В ході досудового розслідування дізнавачі поліції встановили, що фігурантки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1 500 гривень. При цьому жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій" , – йдеться в повідомленні.

Співробітники Мукачівського районного управління поліції наразі встановлюють безпосередньо особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де саме придбали фальшивий документ.

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури жінкам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Обвинуваченим загрожує від штрафу до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала урядовий законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень".

Документом, зокрема, передбачено запровадження кримінальної відповідальності за підробку документів щодо вакцинації від COVID-19 та штрафів до 170 тис. грн.