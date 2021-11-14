Комаровський назвав найнебезпечніше м'ясо

Доктор Євген Комаровський розповів все про м'ясо: яке є найбільш корисним, а яке - шкідливим. Також медик дав поради, як вводити в раціон дитини м'ясо, щоб сформувати правильні харчові звички, і скільки білкового продукту потрібно дорослому з'їдати в день, повідомляє РБК-Україна.

За словами Євгена Олеговича, людина все ж хижак, і м'ясо їй необхідно. Особливо важливий продукт в раціоні дитини, організм якої постійно зростає і розвивається.

"Згодовуючи дитині м'ясо, ми формуємо у неї певні звички, які вона потім буде, можливо, розсьорбувати все своє життя" , - говорить Комаровський.

Чому ж нам потрібно м'ясо?

Цей продукт, в першу чергу, цінний білком. Також в ньому міститься потрібний нам вітамін В12, а в печінці ще й багато вітаміну А.

Також в м'ясі дуже багато заліза і цинку.

"Саме в м'ясі знаходиться кров, а в крові - еритроцити, в еритроцитах - гемоглобін, а в гемоглобіні - те саме залізо, яке нам потрібно. І в м'ясі саме та форма заліза, яка засвоюється ідеально" , - заявляє педіатр.

Скільки м'яса потрібно дорослій людині

За словами педіатра, ця цифра навіть звучить смішно. Справа в тому, що сучасні асоціації лікарів радять з'їдати дорослій людині 70 грамів м'яса на добу (раніше рекомендували 90).

Яке м'ясо вважається небезпечним, а яке - ні

Чому така цифра? Річ у тому, що наукою доведено-систематичне вживання червоного м'яса реально збільшує ризик розвитку онкології.

"Ті, хто їдять менше м'яса, але більше риби, у тих все набагато краще" , - говорить Комаровський.

Педіатр додав, що якщо ви все ж купуєте, готуєте і їсте червоне м'ясо, зверніть увагу на кількість жиру в ньому.

"Ось той жир, який в червоному м'ясі, це не той жир, який корисний. Корисний жир - той, який в рибі, в рослинній олії. Жир у м'ясі - це прямий вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск, стан серцево-судинної системи" , - додав лікар.

Педіатр стверджує, що чим більше на м'ясі жиру, тим це м'ясо гірше. При цьому ризик для дорослого від такого м'яса набагато більше, ніж у дитини. Але справа в тому, що саме у дітей ми з вами формуємо харчові звички.

Лікар радить вживати м'ясо птиці без шкурок і жиру - таке буде найкориснішим.