На біткоїн чекає глобальне оновлення

Біткоїн знаходиться у висхідному тренді, який розпочався після травневої корекції. Наступною метою для котирувань, згідно з прогнозом експертів, є позначка $73 тис. за монету, тоді як корекція нижче $60 тис. здається їм малоймовірною, повідомляє UBR.

Основною "бичачою" ідеєю (упор на зростання активів) є надто слабке зростання від травневих мінімумів.

"Біткоїн ледве зміг подорожчати вдвічі, а для криптовалютного ринку це вкрай слабкий результат, заради якого великі гравці не стали б купувати криптовалюту на просіданні і чекати кілька місяців", - зазначив аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Для подальшого руху буде потрібний серйозний інфопривід і їм має стати впровадження оновлення для мережі біткоїну Taproot – технологія, що дозволяє підвищити гнучкість смарт-контрактів та конфіденційність транзакцій.

Це найбільша подія в мережі біткоїну з 2017 року, яка не тільки підвищить ефективність роботи головної криптовалюти, а й по суті дасть змогу зрівнятися за функціональністю з ефіріумом (Ethereum).

"Повноцінна імплементація Taproot дозволяє створювати складні смарт-контракти на базі біткоїну, що має привернути увагу розробників" , - зазначає Родлер.

Інші криптовалюти незначно коригуються в очікуванні подальшого руху біткоїну, тоді як основна активність спостерігається за новими монетами, які тільки з'являються на ринку.

Так, наприклад, проект Immutable-x (надбудова над Ethereum для роботи з NFT) на момент лістингу дозволив інвесторам збільшити свої вкладення у 40 разів, а ті, хто профінансував блокчейн-гру Dalarnia, отримали дохід, що у 100 разів перевищує початкову суму, стверджує аналітик TeleTrade.

"Надалі цей тренд розвиватиметься і далі - NFT і децентралізовані ігри знаходяться лише на самому початку свого шляху" , - резюмував Сергій Родлер.

Нагадаємо, 10 листопада біткоїн встановив історичний рекорд, досягнувши позначки $68,7 тис. Станом на 15 листопада головна криптовалюта торгується в межах $64-66 тис.