Кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів останнього туру
З 14 по 16 листопада пройдуть завершальні поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі, повідомляє УНІАН.
Розклад матчів останнього туру
14 листопада
Група А
21.45. Португалія - Сербія
21.45. Люксембург - Ірландія
Група В
21.45. Іспанія - Швеція
21.45. Греція - Косово
Група Н
16.00. Словенія - Кіпр
16.00. Хорватія - Росія
16.00. Мальта - Словаччина
Група J
19.00. Північна Македонія - Ісландія
19.00. Вірменія - Німеччина
19.00. Ліхтенштейн - Румунія
15 листопада
Група С
21.45. Північна Ірландія - Італія
21.45. Швейцарія - Болгарія
Група F
21.45. Австрія - Молдова
21.45. Ізраїль - Фарерські острови
21.45. Шотландія - Данія
Група I
21.45. Албанія - Андорра
21.45. Польща - Угорщина
21.45. Сан-Марино - Англія
16 листопада
Група Е
21.45. Уельс - Бельгія
21.45. Чехія - Естонія
Група G
21.45. Чорногорія - Туреччина
21.45. Гібралтар - Латвія
21.45. Нідерланди - Норвегія
Група D
21.45. Фінляндія - Франція
21.45. Боснія і Герцеговина - УКРАЇНА
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і поки що посідають третю позицію в групі.