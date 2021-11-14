Кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів останнього туру

З 14 по 16 листопада пройдуть завершальні поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі, повідомляє УНІАН.

Розклад матчів останнього туру

14 листопада

Група А

21.45. Португалія - Сербія

21.45. Люксембург - Ірландія

Група В

21.45. Іспанія - Швеція

21.45. Греція - Косово

Група Н

16.00. Словенія - Кіпр

16.00. Хорватія - Росія

16.00. Мальта - Словаччина

Група J

19.00. Північна Македонія - Ісландія

19.00. Вірменія - Німеччина

19.00. Ліхтенштейн - Румунія

15 листопада

Група С

21.45. Північна Ірландія - Італія

21.45. Швейцарія - Болгарія

Група F

21.45. Австрія - Молдова

21.45. Ізраїль - Фарерські острови

21.45. Шотландія - Данія

Група I

21.45. Албанія - Андорра

21.45. Польща - Угорщина

21.45. Сан-Марино - Англія

16 листопада

Група Е

21.45. Уельс - Бельгія

21.45. Чехія - Естонія

Група G

21.45. Чорногорія - Туреччина

21.45. Гібралтар - Латвія

21.45. Нідерланди - Норвегія

Група D

21.45. Фінляндія - Франція

21.45. Боснія і Герцеговина - УКРАЇНА

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