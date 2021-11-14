Австрія вводить локдаун для невакцинованих

Уряд Австрії та керівництво усіх дев'яти федеральних земель у неділю, 14 листопада, запровадили карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

Це пов'язано із щоденним збільшенням кількості інфікованих, а також "ганебно низким рівнем вакцинації", пояснив австрійський канцлер Александер Шалленберґ.

"Цей крок дався нам складно, однак він необхідний" , - наголосив глава австрійського уряду.

Заборони діятимуть з наступного дня, 15 листопада, і спершу триватимуть 10 днів. За даними ЗМІ, вони стосуватимуться близько двох мільйонів людей з майже 9-мільйонного населення Австрії.

Нещеплені та не повністю вакциновані обмежені у пересуванні без нагальної потреби. Їм забороняють виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

Відвідувати ресторани, туристичні об'єкти та різні заходи зможуть лише вакциновані та ті люди, хто нещодавно одужав від COVID-19.

З листопада в Австрії на робочих місцях вимагають підтвердження вакцинації чи одужання або негативний тест. Такі вимоги призвели до різкого збільшення кількості перших щеплень за останні дні. Однак кількість заражених продовжує стрімко зростати. За дві минулі доби влада повідомила відповідно про майже 11800 та понад 11500 нових випадків зараження за добу. Загалом з початку пандемії у Австрії зафіксували понад 959 тисяч випадків інфікувань та понад 11,7 тисячі померлих.