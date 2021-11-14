Британія готова перекинути спецназ до України - The Mirror

Великобританія може перекинути до України до 600 британських військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації. Оперативна група готова розвернутися на українській території в стислі терміни, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Британське видання The Mirror з посиланням на джерела повідомляє, що британський спецназ попередили про можливу відправку до України протягом декількох годин. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств і MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

На даний момент створюється зведена група з представників спецназу, розвідувального полку, медиків, інженерів і зв'язківців. До неї увійдуть до 400 десантників 16-ї повітряно-штурмової бригади.

"Підрозділу бригади було сказано, що його, можливо, буде треба розгорнути його в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх оснащення упаковано, і вони готові летіти до України і або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків" , - повідомило джерело.

Раніше начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер заявив про наростаючу кризу і великий ризик початку "випадкової" війни між Заходом і Росією.

Напередодні заступник голови Офісу президента Роман Машовець заявив, що Збройні сили Російської Федерації постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Побоювання ескалації збільшилися після того, як західні ЗМІ опублікували фото, які свідчать про скупчення російських військ біля українського кордону.