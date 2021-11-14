Вдова мера Кривого Рогу виступила із емоційною заявою

Дружина померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена повідомила, що ні вона, ні їхній спільний син не збираються зводити рахунки з життям. Те саме стосується й інших членів сім'ї та друзів, повідомляє Обозреватель.

Вона висловилася про те, що в їхній родині за останні три місяці померли троє чоловіків – Костянтин, Андрій та Борис Павлови. Звернення жінки опублікував запорізький телеканал "Рудана".

"Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством" , – сказала вона.

Олена додала, що у них у будинку новий газовий котел та електропроводка, в машині справні гальма, а їздять вони акуратно.

"Мій син жодного разу не вживав наркотиків, ніколи не був ні на яких обліках у наркодиспансері" , – наголосила дружина Костянтина Павлова.

Таким чином вона прокоментувала інформацію про те, що Юрій Павлов нібито має проблеми з наркотиками, яка раніше з'явилася в низці ЗМІ.

Нагадаємо, 10 листопада було знайдено мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата покійного міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він наклав на себе руки.

Раніше помер ще один член цієї родини – 18 жовтня у Кривому Розі знайшли мертвим брата 44-річного Андрія, брата Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявили за місцем його проживання. Він помер без ознак насильницької смерті.

Судово-медична експертиза показала, що смерть Андрія Павлова настала через токсичну дію спиртів, випадкове отруєння алкоголем.