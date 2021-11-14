Витрати українців в інтернеті зросли: які товари купують

Минулого місяця українці збільшили кількість онлайн-покупок на 12% порівняно з вереснем 2021 року. Найчастіше замовляють дитячі товари, одяг та електроніку, повідомляє UBR.

Середній чек за підсумками місяця становив близько 700 грн, пишуть аналітики OLX.

У жовтні українці замовили понад 400 тисяч товарів на платформі. Цікаво, що з мобільного пристрою власники iOS найчастіше купують техніку, а власники Android – одяг.

Перелік найпопулярніших категорій виглядає так:

дитячі товари (одяг, іграшки) – 152 тис. замовлень у жовтні, середній чек складає 220 грн;

жіночий та чоловічий одяг – 92,1 тис. замовлень, середній чек – 480 грн;

електроніка – 57 тис. замовлень, 650 грн;

хобі, відпочинок та спорт – 42,2 тис., 260 грн;

будинок та садок – 32 тис., 340 грн;

запчастини - 27 тис., 460 грн.

Тенденціями жовтня можна назвати невелике зниження попиту на дитячий одяг – на 1,5% порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язано із закінченням сезону підготовки до школи. У той же час замовлення актуального для осені одягу для чоловіків та жінок зросли на 15%.

До лідерів товарів потрапили й книги. Їх купували понад 20 тис. разів, у середньому за 134 грн. Це на 60% більше замовлень, ніж у вересні.

Зазначимо, що за останні роки сума витрачених українцями грошей в інтернеті зросла у шість разів – з 425 млн. грн. до понад 2,7 млрд. грн.