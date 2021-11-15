Правила купівлі землі планують змінити: кому загрожує конфіскація ділянки

Народні депутати запропонували спростити механізм придбання невеликих земельних ділянок сільгосппризначення – для ведення садівництва чи особистого селянського господарства. Потенційних покупців таких наділів не перевірятимуть на відповідність необхідним вимогам, але натомість треба буде подавати декларацію. А якщо в ній будуть вказані неправдиві дані, землю конфіскують, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у законопроєкті № 6199 щодо удосконалення окремих питань, пов'язаних із набуттям права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, який внесено до Верховної Ради 21 жовтня. Його авторами виступила чисельна група народних депутатів від партій "Слуга народу" та "За майбутнє".

У пояснювальній записці до документа вказується, що земельна реформа в Україні, яка стартувала 1 липня, вимагає вдосконалення і деяких коригувань. Серед іншого, йдеться про перегляд механізмів реалізації переважного права на купівлю ділянки та перевірки потенційного покупця.

Зокрема, законопроєктом пропонується:

Розширити перелік заборон на придбання земельної ділянки

До переліку осіб, які не зможуть купити землю в Україні, додаються кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб, до яких застосовані санкції.

Скасувати перевірку правонабувачів сільськогосподарських ділянок

Скасується обов'язок нотаріуса перевіряти потенційного покупця невеликих земельних ділянок у відповідних держреєстрах. Це стосуватиметься наділів для ведення садівництва (у розмірі до 0,24 га) або особистого селянського господарства (у розмірі до 2 га).

Однак особи, які претендують на купівлю таких ділянок, зобов'язані подавати нотаріусу відповідну декларацію для укладання угоди. Якщо згодом з'ясується, що якась інформація у декларації не відповідає дійсності, землю конфіскують.

Для випадків придбання ділянок без перевірки покупця пропонується зробити виняток щодо розрахунків – можна буде застосовувати як готівкову, так і безготівкову оплату.

Уточнити механізм надання переважного права купівлі земельної ділянки

Закріплюється, що суб'єкт другої черги може реалізувати своє право на придбання землі за відсутності суб'єкта першої черги або відмови такого суб'єкта від купівлі. Але відмова обов'язково має бути підкріплюватися подачею заяви. Її слід оформити суб'єкту першої черги, справжність підпису якого засвідчується нотаріально.

Крім того, встановлюється переважне право орендаря на купівлю ділянки у разі її продажу за умови, що він сплачує ціну, за якою ділянка продається. А якщо такий орендар не має права на придбання у власність землі згідно із законом, він може передати своє право іншій особі.

Визначити підстави, за яких не можна відмовити у реєстрації прав на ділянку з обтяженнями

До таких випадків законопроєкт пропонує віднести:

намір власника землі щодо її продажу чи переважне право купівлі земельної ділянки, передане іншій особі на підставі відповідної угоди;

заборона передачі землі сільгосппризначення в оренду особою, яка використовує ділянку на праві емфітевзису.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення сприятиме повноцінному запуску ринку землі в країні та залученню інвестицій у сільське господарство України.