Кабмін схвалив проект про електронні посвідки на проживання - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив експериментальний проєкт про електронні посвідки на проживання, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тепер ці документи будуть доступні для іноземців у "Дії" як аналог звичайного паспорта. Це дасть змогу людям, що на законних підставах перебувають в Україні, так само користуватися публічними послугами онлайн" , - написав Шмигаль.

Він зазначив, що цього тижня уряд також дав старт експериментальному проекту, який дає змогу українцям, які мають паспорт у формі "книжки", змінити адресу реєстрації місця проживання в онлайн-режимі, що передбачено законопроєктом №5463 про реалізацію публічних електронних послуг із реєстрації та декларування місця проживання в Україні, який було ухвалено у парламенті у другому читанні.