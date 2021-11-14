Лікар попередив, що загрожує після важкої форми COVID-19

Після важкої форми коронавірусу COVID-19 через 10-14 днів часто виникає повторне запалення легень (пневмонія), повідомляє УНІАН.

У деяких пацієнтів через цей проміжок часу може бути позитивний ПЛР-тест на коронавірус, але це не повторний випадок захворювання, написав у своєму каналі в Telegram головний лікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Жиравецький.

Медик зазначив, що під час запалення легень температура тіла підіймається, може бути кашель та пітливість.

"…Якщо у вас повторне запалення легень… після ковіду – такий стан потребує призначення антибактерійних препаратів" , – додав лікар.

Раніше Тарас Жиравецький повідомив, що вакцинація впливає на перебіг COVID-19 та спрямована на те, щоб він був менш важким.

Вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого. Станом на 13 листопада повністю вакциновані 8 665 945 осіб. За офіційними даними, населення нашої держави становить понад 41 млн осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.