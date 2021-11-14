Санкції ЄС проти Білорусі можуть передбачати закриття кордону - Моравецький

У рамках пакету нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за дестабілізацію східного кордону ЄС не виключається повне закриття кордону з Білоруссю, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

Як зазначив глава польського уряду, в ЄС зростає переконання, що ця криза є не лише проблемою Польщі, Литви та Латвії, а й усього ЄС. Відтак усі починають розуміти: якщо не діяти спільно, то Лукашенко не відмовиться від штурму кордону мігрантами, привезеними з Близького Сходу.

"У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів" , - заявив Моравецький.

Він зазначив, що така дискусія може відбутися під час позачергового саміту Євроради, який має відбутися найближчим часом за ініціативою Польщі.

Як підкреслив глава польського уряду, разом з прем’єрами Литви та Латвії вони все більше переконуються в необхідності проведення консультацій з союзниками по НАТО щодо безпеки східного флангу Альянсу в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору.