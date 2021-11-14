У мережі розповсюдили фейкову заяву ЗСУ про мігрантів

В інтернеті з'явилася заява, яку приписують українським військовим, про дії стосовно мігрантів та диверсантів на тлі кризової ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю, але заява виявилася фейком, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в заяві Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті.

Напередодні "пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади" поширила у Facebook повідомлення про те, що жодні особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України, оскільки "просто будуть знищені нашими підрозділами". Низка ЗМІ подала це, як військові нібито готові застосовувати зброю стосовно мігрантів.

На публікації звернув увагу Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті. Там заявили, що заява з Facebook "61 окремої піхотної єгерської бригади" є фейком.

"Такого підрозділу як "61 окрема піхотна єгерська бригада" не існує в природі. Простіше кажучи, він фейковий. У складі ЗС України є лише "61 окрема піхотна бригада корпусу резерву", яка жодних заяв не робила" , - зазначили у Центрі.

Також наголошується, що заяви фейкових ресурсів не відображають позиції ЗСУ, суперечать офіційній політиці держави та використовуються російською пропагандою.

Цікаво, що Facebook-сторінка існує не перший рік і до сьогодні активно цитувалася лише українськими ЗМІ.