У зоопарку США від коронавірусу померли три снігові барси

Зоопарк повідомив, що залишається відкритим для відвідувачів і продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог, повідомляє Корреспондент.

У дитячому зоопарку міста Лінкольн, штат Небраска, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли три снігові барси, повідомив зоопарк у Facebook.

"З глибоким сумом повідомляємо, що три снігові барси в дитячому зоопарку Лінкольна померли через ускладнення коронавірусу. Наших леопардів, Ранні, Евересту і Макалу, любила вся наша громада всередині і за межами зоопарку. ", - йдеться у повідомленні .

Також на COVID-19 у зоопарку захворіли два суматранскі тигри, їм вдалося одужати.

Зоопарк повідомив, що залишається відкритим для відвідувачів і продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

Нагадаємо, що раніше у зоопарках США у тварин уже виявляли коронавірус. Зокрема, у зоопарку Денвера, штат Колорадо, його діагностували у двох гієн.