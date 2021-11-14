Дев'ять депутатів парламенту Грузії оголосили голодування

Дев'ять депутатів-опозиціонерів грузинського парламенту оголосили голодування на підтримку ув'язненого колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Член партії "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе заявив, що голодування триватиме доти, доки третього президента Грузії Саакашвілі не переведуть до цивільної лікарні.

Як зазначається, голодувати збираються Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхаїл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії та опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордон країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір добиватися повернення заарештованого в Грузії Саакашвілі до України, оскільки грузинський екс-президент має українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші ув'язнені вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі – не доставляти екс-президента до зали засідання було вирішено у пенітенціарній службі Грузії.