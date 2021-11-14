ЄІБ допоможе тепломодернізувати лікарні в Україні

Цього тижня Міністерство розвитку громад та територій уклало грантову угоду з ЄІБ щодо подальшого впровадження проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це у Фейсбуці написав глава уряду Денис Шмігаль.

"Домовленість передбачає виділення додаткових коштів на проведення енергозберігаючих заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення в закладах охорони здоров'я", - зазначив Шмігаль .

За його інформацією, Європейський інвестиційний банк у рамках цього проекту надасть Україні 300 мільйонів євро на підвищення енергоефективності понад 1000 громадських будівель.