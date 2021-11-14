На півдні Ірану сталося два землетруси, є жертви

На півдні Ірану сталося два потужні землетруси. Їх магнітуда склала 6,3 і 6,4 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє РБК-Україна.

Землетруси сталися в Південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бандар-Аббас.

За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету, перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів, а другий - на глибині 10 кілометрів.

Terremoto no Irã: Terremotos de 6.3 e 6.0 sacudiram a cidade de Bandar Abbás no irã. pic.twitter.com/MVIn7G9xjK — Noticias e Alertas para o Brasil (@Nabnoticias) November 14, 2021

За повідомленнями, в постраждалі від землетрусу райони направлені рятувальні команди. Землетруси відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс, розташованих на північ від провінції Хормозган.

Поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

"Поштовхи відчувалися в Північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів без будь-яких наслідків" , - заявили в Національному метеорологічному центрі ОАЕ.

#ÚLTIMAHORA Se registra sismo de magnitud 6,5 al sur de Irán y se siente en Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Pueden ver como el polvo se eleva desde las colinas y los camiones se balancean durante el sismo de 6.5 al sur #Irán cerca de Bandar Abbas. pic.twitter.com/c4l7ZzITzu — Oscar Salinas (@OscarSa17220243) November 14, 2021

За останніми даними, в результаті землетрусу загинули дві людини, водночас постраждали щонайменше 27 осіб.

Повідомляється про відключення електроенергії та порушення системи телезв'язку.