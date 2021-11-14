На півдні Ірану сталося два землетруси, є жертви
На півдні Ірану сталося два потужні землетруси. Їх магнітуда склала 6,3 і 6,4 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє РБК-Україна.
Землетруси сталися в Південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бандар-Аббас.
За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету, перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів, а другий - на глибині 10 кілометрів.
За повідомленнями, в постраждалі від землетрусу райони направлені рятувальні команди. Землетруси відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс, розташованих на північ від провінції Хормозган.
Поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.
"Поштовхи відчувалися в Північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів без будь-яких наслідків", - заявили в Національному метеорологічному центрі ОАЕ.
За останніми даними, в результаті землетрусу загинули дві людини, водночас постраждали щонайменше 27 осіб.
Повідомляється про відключення електроенергії та порушення системи телезв'язку.