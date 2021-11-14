Арестович оцінив загрозу від Росії на рівні 2014 року

Рівень військової загрози Україні з боку Росії наразі досяг показників початку 2014 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

"Ситуація погана, відразу скажу. Вперше з 2014 року рівень воєнної небезпеки — політичної, гібридної — схожий на рівень кінця 2013 — початку 2014 року, коли вони вже готувалися захоплювати Крим" , — сказав він.

Сполучені Штати та Євросоюз висловили стурбованість незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.