15 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День шоколадного кексу, Всесвітній день вторинної переробки, Всесвітній день гіпнородів, повідомляє УНІАН.

У США - День очищення холодильника, День американського підприємництва, День філантропа, День барабанщика, День бандт-кексу, День пластівців з висівками та родзинками, День "Покажи свої мокасини", День пряного печива, День "Я люблю писати", в Шрі-Ланці - День посадки дерев, в Кот-д'івуар - День миру, в Казахстані - День фінансиста і національної валюти (тенге), в Японії - свято дітей "Сіті-го-сан", в Бельгії - День королівської династії, День німецькомовної спільноти, в Австрії - День святого Леопольда, в Киргизстані - День працівників сільського господарства, харчової та переробної промисловості, в Австралії - день Стіва Ірвіна, в Бразилії - День проголошення республіки, в Мексиці - день революції, в Польщі - день Пам'яті Рафаїла Калиновського.

Пам'ятні дати 15 листопада, річниці та події

У 1887 році німецький вчений Карл Гесснер запатентував цинкову батарейку.

У 1904 році американець Кінг Кемп Жиллетт запатентував бритву зі змінними лезами.

У 1956 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого фільму за участю Елвіса Преслі "Люби мене ніжно". Критики назвуть його "рок-н-рольним вестерном".

У 1971 році фірма Intel зробила революцію в електроніці, що змінила світ. Концепція полягала в тому, щоб сконструювати майже повний обчислювальний пристрій на одній мікросхемі. Чотирьохбітовий мікропроцесор Intel 4004 став саме таким пристроєм. Він був розміром з ніготь, і мав таку ж обчислювальну потужність, як перший електронний комп'ютер ENIAC, створений в 1946 році, який займав цілу кімнату і використовував 18000 вакуумних трубок.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 листопада вшановує пам'ять святих Акіндіна, Пігасія, Анемподіста, Аффонія, Елпідіфора та інших семи тисяч мучеників, постраждалих за християнство. У народі день назвали "Житниця", так як на Акіндіна було прийнято молитися про збереження зерна. День хороший для покупки одягу.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся нікого не ображати, краще вибачитеся перед тими, кого образили в минулому. Можна розплатитися з боргами, але не можна віддавати гроші лівою рукою прямо в руки - можуть забрати удачу. Покладіть їх на стіл правою рукою.

Прикмети на 15 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

по небу пливуть рідкісні хмари - незабаром настануть холоди;

дороги розвезло - морози прийдуть тільки в грудні;

синиця тиснеться до будинку - скоро настане зима.

Іменини 15 листопада

Іменини у Маркіяна, Костянтина, Дем'яна, Івана і Кузьми.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.