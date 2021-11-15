"Танці зі зірками 2021": хто вилетів після 11 ефіру

У одинадцятому випуску телешоу "Танці з зірками" проєкт покинула одна пара. За результатами голосування у фінал не пройшли український музикант Дмитро Каднай та Аліна Лі, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо під час прямого ефіру шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Каднай покинув шоу "Танці з зірками". Джерело: Instagram/tanci1plus1

В одинадцятому епізоді пари танцювали по два номери. Учасники вийшли на паркет разом з суддями шоу, а також виконували танець зі своїми партнерами.

У чвертьфіналі до зони ризику потрапили: актор Артур Логай, музикант Дмитро Каднай та спортсменка Ольга Харлан.

Пари не виконували танець "за життя". Тому за результатами голосування додому відправилися співак Дмитро Каднай та Аліна Лі. У фінальній промові він подякував своїй партнерці й сказав, що "був щасливим на паркеті".