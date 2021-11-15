Православні свята в грудні 2021 року в Україні: церковний календар

У грудні 2021 року православні віряни України відзначають кілька великих церковних свят, таких як Введення до храму Пресвятої Богородиці, пам'ять великомучениці Катерини, апостола Андрія Первозванного, великомучениці Варвари, святого Миколая Чудотворця, повідомляє Обозреватель.

Крім того, протягом усього місяця триває Різдвяний піст, присвячений великому святу Різдва Христового. Детальний церковний календар на грудень 2021 року зі святами та пісними днями – далі в матеріалі.

Церковні свята в грудні 2021 року

4 грудня – Введення до храму Пресвятої Богородиці

У це велике й двонадесяте свято християни згадують про те, як святі Іоаким та Анна привели свою доньку Марію до Єрусалимського храму, виконуючи обітницю присвятити дитину Богові.

7 грудня – великомучениці Катерини

Катерина Олександрійська прийняла мученицьку смерть у четвертому столітті, за часів правління імператора Максиміна.

10 грудня – ікони Божої Матері "Знамення"

"Знамення" – одна з найбільш шанованих ікон у православ'ї. Шанується як чудотворна.

13 грудня – апостола Андрія Первозванного

Андрій Первозванний – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм від Івана, Спаситель покликав його першим.

17 грудня – великомучениці Варвари

Варвара Іліопольська постраждала за віру 306 року – її стратив власний батько-язичник.

18 грудня – преподобного Сави Освяченого

Сава Освячений – святий 5-6 століть, творець Єрусалимського статуту, який зараз використовується в православних церквах.

19 грудня – день святого Миколая Чудотворця

Святитель Миколай Чудотворець, архієпископ Мир Лікійських жив у 3-4 століттях у Візантії. Святий прославився своєю добротою і безліччю чудес і шанується заступником дітей, мандрівників та ув'язнених.

22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці

Це свято встановлено на честь зачаття праведною Анною доньки – Пресвятої Богородиці.

Церковні пости в грудні 2021 року

Одноденних постів у грудні немає – весь місяць триває Різдвяний пост, який щороку триває з 28 листопада до 6 січня.