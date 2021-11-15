Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 14 листопада зріс на 1 коп. до 26.11 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 29.90 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 5 коп. до 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 4 коп. до 34.96 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.29 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп. до 6.44 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.110 700 +0.009
EUR Євро 29.900 700 --0.014
RUB Рубль 0.361 880 --0.005
GBP Фунт стерлінгів 34.960 900 --0.036
CHF Швейцарський франк 28.287 400 --0.02
PLN Польський злотий 6.441 200 --0.026

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