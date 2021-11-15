Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 14 листопада зріс на 1 коп. до 26.11 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 29.90 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 5 коп. до 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 4 коп. до 34.96 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.29 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп. до 6.44 за 1 польський злотий.