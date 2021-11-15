Курс валют НБУ на 15 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 14 листопада зріс на 1 коп. до 26.11 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 29.90 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 5 коп. до 3.62 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 4 коп. до 34.96 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.29 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 3 коп. до 6.44 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.110 700
|EUR
|Євро
|29.900 700
|RUB
|Рубль
|0.361 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|34.960 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.287 400
|PLN
|Польський злотий
|6.441 200