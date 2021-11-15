Прогноз магнітних бур на місяць: коли очікувати удару

Фахівці ФІАН щодня спостерігають за обстановкою на Сонці і попереджають про настання магнітних бур. Важливо заздалегідь ознайомитися з прогнозом магнітних бур, повідомляє УНІАН.

Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Середня сонячна активність очікується в понеділок 15 листопада. Також сонячною активністю відзначиться кінець місяця – середні магнітні бурі прогнозуються 28 і 29 листопада. У перший тиждень грудня магнітних бур не буде.

У дні підвищеної сонячної активності можливе виникнення таких симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, підвищений артеріальний тиск, загострення хронічних захворювань, безсоння. Особливо важко переносять магнітні бурі літні люди і вагітні жінки.