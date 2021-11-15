Що очікується на валютному ринку у понеділок

Як стало відомо порталу «Курс України» у суботу ввечері, кошти «Укренерго» у сумі 19,3 млрд гривень, спрямовані на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (т.зв. «зеленими енергетиками»), наразі заблоковані﻿ на рахунках у державному Ощадбанку.

Цього тижня вирішуватиметься питання, коли та в якому обсязі вони потраплять за призначенням. Якщо хоча б частина цих грошей опиниться на міжбанківському валютному ринку, різкий сплеск попиту на іноземну валюту призведе до зростання котирувань безготівкового долара. У цьому випадку Національному банку доведеться проводити інтервенції щодо продажу валюти, щоб не допустити сильного падіння гривні. Доки ці гроші не потрапили на міжбанк, зберігається шанс на спокійну і збалансовану торгівлю. З понеділка експортери продовжать продавати валюту для майбутніх бюджетних платежів, а отже, нестачі в ній не відчуватимуть.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,20/26,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці різко подорожчав за зростанням безготівкового долара на міжбанку. Зранку його продавали по 26,15-26,16 гривень; на обід цінники піднялися до 26,22-26,25 гривень, а ввечері навіть великі оптовики продавали долар не дешевше 26,29-26,30 гривень. На вихідні ціна готівкового «американця» в оптовиків столиці піднялася до 26,35 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,30-26,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо безготівковий долар знову почне втрачати ціну, поповзуть вниз і цінники на готівковий долар.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці продовжив падіння, яке почалося в середу після публікації даних про інфляцію в США, яка зросла до максимального за останні 30 років рівня, і встановив новий річний мінімум - 1,1431 долара. Вранці понеділка він намагається зрости і вже піднявся до позначки 1,1462 долара. Ціна готівкового євро цього дня встигла спочатку впасти, а потім зрости: вранці євро продавали по 29,98-30,00 гривень, до початку обідньої перерви він подешевшав до 29,89-29,90 гривень, а вже після обіду знову пішов у зростання і до вечора піднявся понад 30,00 гривень. На вихідні євро у столиці продавали по 30,10-30,15 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати в понеділок вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Є передумови очікувати протягом дня зростання ціни готівкового євро.

Російський рубль минулої п'ятниці показав найгіршу динаміку за останні два тижні: з ранкових 71,40-71,60 він надвечір опустився до 73,20 рублів за долар. Вранці понеділка він торгується у діапазоні 72,57-72,69 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці на вихідних продавали у широкому діапазоні 3,63-3,67 гривні за 10 рублів. Сьогодні все залежатиме від того, що впаде сильніше – гривня чи рубль у світі. Вважаємо, що за межі діапазону 3,63-3,67 ціна російської валюти сьогодні не вийде.