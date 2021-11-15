Топ-10 найпопулярніших електрокарів із пробігом
Оприлюднено список найпопулярніших електрокарів серед українців, повідомляє Судово-юридична газета.
Так, у жовтні українці купили рекордну кількість уживаних електромобілів – 1460 екземплярів. Серед них 698 авто придбано на внутрішньому вторинному ринку, а 762 електрокари привезли з-за кордону.
Найпопулярніші б/в електрокари в Україні за жовтень:
- Nissan Leaf - 480 авто;
- Tesla Model 3 – 177;
- Tesla Model S – 99;
- Chevrolet Bolt - 68;
- Renault ZOE - 66;
- VW e-Golf - 65;
- Audi e-tron – 35;
- BMW i3 – 35;
- Fiat 500e - 34;
- Tesla Model Y – 32