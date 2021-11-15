Топ-10 найпопулярніших електрокарів із пробігом

Оприлюднено список найпопулярніших електрокарів серед українців, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, у жовтні українці купили рекордну кількість уживаних електромобілів – 1460 екземплярів. Серед них 698 авто придбано на внутрішньому вторинному ринку, а 762 електрокари привезли з-за кордону.

Найпопулярніші б/в електрокари в Україні за жовтень: