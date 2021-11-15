Топ-10 найпопулярніших електрокарів із пробігом

Топ-10 найпопулярніших електрокарів із пробігом
Фото: Pixabay

Оприлюднено список найпопулярніших електрокарів серед українців, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, у жовтні українці купили рекордну кількість уживаних електромобілів – 1460 екземплярів. Серед них 698 авто придбано на внутрішньому вторинному ринку, а 762 електрокари привезли з-за кордону.

Найпопулярніші б/в електрокари в Україні за жовтень:

  • Nissan Leaf - 480 авто;
  • Tesla Model 3 – 177;
  • Tesla Model S – 99;
  • Chevrolet Bolt - 68;
  • Renault ZOE - 66;
  • VW e-Golf - 65;
  • Audi e-tron – 35;
  • BMW i3 – 35;
  • Fiat 500e - 34;
  • Tesla Model Y – 32

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