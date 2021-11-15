У Windows знову змінять колір "синього екрану смерті"

Microsoft поверне оригінальний колір "синього екрану смерті". Про це повідомляє видання ArsTechnica, повідомляє Лента.ру.

Оновлення за номером 22000.346 стало доступним для учасників програми попереднього тестування. У ньому, крім інших змін, повернувся оригінальний колір «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) — синій. Зараз у Windows подібний екран має чорний колір.

Крім заміни кольору BSoD в апдейті помітили чергове виправлення помилки відображення меню "Пуск", яка знову з'явилася в останніх оновленнях. Також у новій версії ОС було виправлено деякі проблеми із запуском 32-бітових додатків та баги, які впливали на роботу принтерів. За словами журналістів, оновлення стане доступним для всіх користувачів Windows 11 найближчим часом.

"Синій екран смерті" — назва повідомлення про критичну помилку Windows. BSoD вперше з'явився у Windows 95, яка вийшла у 1995 році.