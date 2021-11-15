Якщо ви переїли: як допомогти шлунку отямитися

МОЗ України не рекомендує покладатися на чарівну силу пігулок для перетравлення їжі. Ферментні препарати використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Їх не приймають, щоби можна було більше з’їсти, повідомляє GreenPost.

В міжнародних рекомендаціях, за даними доказової медицини, немає достатньо доказів щодо ефективності та безпечності таких препаратів у разі переїдання, порушення дієти чи якщо є печія.

Якщо переїли, слід вживати достатню кількість води. Чистої, звичайної води. Пити її протягом дня. Це чи не найкращий спосіб очистити організм. Щодо алкоголю, то його безпечної дози не буває.

Слід додати до раціону зелень та овочі. Якщо ви вживаєте м’ясні продукти, то аби вони ліпше перетравлювалися, зелені у вашому раціоні повинно бути не менше, аніж половина тарілки.

Рухайтеся. Можете потанцювати, або ж підшукати в інтернеті відео домашніх тренувань. Для цього не потрібні особливі умови чи спорядження.