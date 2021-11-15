Нафта подешевшала

Котирування нафти знижуються в понеділок, при цьому ціна Brent опустилася нижче за $82 за барель. На ціни тисне долар, що подорожчав, погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту і ймовірність подальшого втручання влади США в ситуацію на нафтовому ринку, повідомляє Интерфакс.

До 7:06 за київським часом січневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,39 (0,47%), до $81,78 за барель. У п'ятницю Brent подешевшала на $0,7 (0,8%) – до $82,17 за барель.

Грудневі ф'ючерси на WTI на цей момент дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,37 (0,46%), до $80,42 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $0,8 (1%), до $80,79 за барель.

ОПЕК у щомісячному звіті з нафтового ринку залишив прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році незмінним - на рівні 4,2 млн б/д, але скоротив прогноз підвищення попиту на поточний рік приблизно на 160 тис. б/д, до 5,7 млн б/д, пославшись на ефект високих цін.

Тим часом американські політики продовжують закликати президента США Джо Байдена та його адміністрацію задіяти нафтові резерви або призупинити експорт.

Ралі долара США, пов'язане із зростанням інфляції, також призводить до зниження нафтових котирувань. Дорогий долар призводить до зниження купівельної спроможності учасників ринку, які користуються іншими валютами.