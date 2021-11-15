Куди зникають планети: астрономи розв'язали давню загадку

Спостерігаючи за далекими молодими зоряними системами, можна помітити протопланетний диск, що їх оточує. У диску часто бувають проміжки, які, ймовірно, утворюють екзопланети, які там сформувалися. Але є проблема – планет ми там не бачимо, повідомляє 24 Канал.

Комп'ютерні моделювання підтверджують те, що проміжки у протопланетних дисках утворюються завдяки гравітаційному впливу екзопланет. Та водночас ми рідко знаходимо у цих проміжках планети. Астрономи використали найпотужніший суперкомп'ютер, ATERUI II, щоб зрозуміти, що ж там дійсно відбувається.

Пропалі планети

Комп'ютерне моделювання показує, що після утворення екзопланета може здійснити міграцію та фактично зникнути з початкового місцерозташування. Астрономи розділили етапи міграції на фази.

Фаза І – планета починає рухатися до середини диска, ближче до зірки. Водночас з цим сам протопланетний диск лишається без змін. Фаза ІІ – диск потроху починає деформуватися. Окрім того, починає утворюватися нове кільце диска на місці, де колись була розташована екзопланета. Фаза ІІІ – початкове кільце диска зникає й лишається лише "вторинне" кільце на старій орбіті планети.

Теорія та комп'ютерне моделювання допомагають зрозуміти, чому екзопланети в таких системах рідко виявляються біля зовнішньої сторони диска. Також це дає розуміння, чому у проміжках диска (фактично, на етапі Фази ІІ) ми не бачимо планет – їх там вже немає, вони мігрували.

На користь теорії свідчать сучасні астрономічні спостереження, але "крапку" у питанні допоможуть поставити лише телескопи нового покоління, які матимуть кращу роздільну здатність та зможуть виявити планети після їх міграції.