Швидка допомога для зони навколо очей: приголомшливий простий засіб

У шкіри навколо очей є своя специфіка, вона в кілька разів тонше, ніж на інших ділянках обличчя. Крізь неї навіть може просвічувати круговий м'яз ока, створюючи відчуття темних кіл. Такий же ефект дає і застій крові в капілярах. Процедури омолодження і відновлення шкіри в салонних умовах вимагають чимало вільного часу і матеріальних витрат, чого не скажеш про маски навколо очей в домашніх умовах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Інгредієнти, що входять до складу домашніх засобів, виключно природного походження, а ефективність при їх застосуванні досить велика і вирішує одночасно цілий комплекс проблем: ⠀

зникають сліди зневоднення;

мішки йдуть, шкіра підтягується;

синці і темні кола під очима "стираються";

мімічні зморшки розгладжуються.

Витративши трохи часу на приготування в домашніх умовах нескладної маски навколо очей, ви отримуєте можливість підтягнути шкіру, позбутися від темних кіл, прибрати складки і уповільнити процес старіння. Компоненти, що стимулюють мікроциркуляцію, допомагають впоратися з набряком і темними колами під очима.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ: ⠀

1 ст. л. кефіру.

10 крапель касторової олії.

5 крапель масляного вітаміну Е.

⠀ Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, ватний диск розрізати навпіл, обидві частини змочити в приготованому засобі, в положенні лежачи диски покласти на зону під очима, витримати 15 - 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Склад також можна наносити на зону навколо очей, він приголомшливо бореться зі зморшками і провисанням шкіри. Застосування: 3 рази на тиждень. Курс: 1 місяць. ⠀ Результат видно після першого застосування. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.