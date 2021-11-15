ДСНС готова скерувати на кордон з Білоруссю понад 5000 рятувальників
На сьогодні у п’яти прикордонних областях України у стані готовності перебувають понад 5 500 працівників ДСНС, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив під час наради виконувач обов'язків голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
За його даними, на сьогодні у п’яти прикордонних областях у стані готовності перебувають понад 5 500 рятувальників та 700 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки.
У разі ускладнення оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці вони забезпечать:
- ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж;
- проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги постраждалому населенню;
- гуманітарне розмінування територій;
- посилення у разі необхідності спроможності пунктів тимчасового перебування біженців (зокрема встановлення додаткових наметів).
ДСНС також посилила взаємодію з прикордонною службою, Нацполіцією, Нацгвардією та міграційною службою.