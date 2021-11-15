Маск зібрався продати ще більше акцій Tesla

Глава Tesla Ілон Маск написав у своєму Twitter про готовність продати ще більше своїх акцій компанії. Так він прокоментував слова конгресмена Берні Сандерса із закликом до справедливого оподаткування надбагатих американців, повідомляє Лента.Ру.

"Ми маємо вимагати, щоб дуже багаті виплачували свою справедливу частку", - написав Сандерс.

"Я весь час забуваю, що ти ще живий. Хочеш, щоб я продав більше акцій, Берні? Тільки скажи одне слово", - відреагував Маск.

Раніше бізнесмен запропонував передплатникам Twitter вирішити, чи варто йому продати 10 відсотків акцій компанії. Опитування було пов'язане з ініціативою сенатора-демократа Рона Уайдена зобов'язати найбагатших американців сплачувати податок у 23,8 відсотка із приросту акцій. Маск розкритикував це і сказав, що збирається заплатити податки лише за умови продажу частини акцій, оскільки це його єдине джерело доходу.

У голосуванні взяли участь понад три з половиною мільйони людей. 57,9 відсотка опитаних підтримали продаж цінних паперів. Вже 10 листопада Маск продав 2,5 мільйони опціонів на акції Tesla.