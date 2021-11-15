МКС загрожує космічне сміття, екіпаж ховатиметься у "Союзі"

Міжнародній космічній станції загрожує космічний сміття, через що екіпажу на чолі з російським космонавтом Антоном Шкаплеровим належить сховатися в космічному кораблі «Союз», повідомляється у прямій трансляції NASA, повідомляє Газета.ru.

«Головне, що ви зараз ось цей п'ятий розділ подивилися «нештатні ситуації», тому що, можливо, ми дамо вказівку ховатися в «Союзі», — повідомили в ЦУПі Шкаплерову.

При цьому центр управління польотами в Х'юстоні, США також дав рекомендацію американським астронавтам сховатися у власному сегменті МКС при позаштатній ситуації.

Пізніше інформація про можливе зіткнення космічного сміття з МКС підтвердилася — імовірно, уламки супутника пройдуть поблизу МКС о 10.06 за київським часом.