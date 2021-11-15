Кліматологи розповіли, якою буде зима в Україні

Прийдешня зима в Україні буде теплою, проте морози до -10° і сніг усе ж очікуються, повідомляє УНІАН.

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Середня температура повітря в січні буде на 3 градуси вище, ніж у попередні роки. А в середньому за зиму – вище на 1,5 градуси.

Але все ж, за словами кліматологів, арктичний холод до нас прориватиметься. Вони прогнозують, що морози до -10° обов'язково будуть.

Повідомляється, що справжня репетиція зими відбудеться цього тижня.

За прогнозом, спочатку очікуються морози. Уночі на сході країни прогнозують до -8°, на півночі очікують -6°, а на заході та півдні – до -3°. Удень буде близько 0°.

У другій половині тижня Україну накриє циклон, який принесе дощі, а в Полтавській, Сумській та Харківській областях можливий перший сніг.