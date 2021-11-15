Ідея переїзду органів влади залишилася нереалізованою мрією – Корнієнко

Ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вона (ідея – ред.) залишилася, як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом, рано чи пізно хтось її здійснить" , - сказав Корнієнко.

Народний депутат зазначив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі зі створенням умов для роботи представників державної охорони.

За його словами, поки що на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, попри те, що це давно хотів зробити і київський мер Віталій Кличко та КМДА переїхати легше - "вони компактніші і могли б бути більш модерновими".

Водночас перший віцеспікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, то мрія про такий переїзд здійсниться.

"Суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою - і політики, як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві – ред.) до офісного центру" , – вважає Корнієнко.

Він також розповів, що поміняє меблі на більш європеїзований варіант у своєму новому кабінеті, де працює після обрання його першим заступником керівника парламенту.