Лікар розповів про лікарські рослини, які шкідливі для печінки

Деякі трави для печінки корисні. Але є токсичні трави для печінки, які приймати небезпечно. Важливо знати, що шкідливо для печінки та вживання яких рослин може бути згубним для печінки, повідомляє Dr. Berg.

Пам'ятайте, що є корисні трави для печінки (наприклад, ті, що використовуються для детоксикації печінки), а є шкідливі трави для печінки, які не можна приймати. Інакше може бути інтоксикація печінки травами. Дивіться докладніше у відео.