Світ попередили про дефіцит та подорожчання вина

На світовому ринку вина склався дефіцит – понад п'ять мільйонів літрів. Він може погіршитися у 2022 році через загальне падіння врожаю винограду у світі, попередили експерти, повідомляє Лента.Ру.

За дев'ять місяців цього року імпорт виноробної продукції на світовому ринку збільшився на 23 відсотки (на 33 мільйони літрів), а ігристих вин та шампанського — на 50 відсотків (на 30 мільйонів літрів). При цьому виробництво вина впало на 70 мільйонів літрів.

За прогнозами аналітиків, вина з Італії та Франції можуть подорожчати до 30 відсотків через зростання цін на газ у Європі (внесок у ціну скляної пляшки), ціни на алюміній (вартість закупорювання) та європіддони, а також через загальносвітове подорожчання перевезень. Підвищення цін на імпорт скоротить обсяги постачання з європейських країн, вважають експерти.