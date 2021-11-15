Ізраїль дозволив застосування вакцини Pfizer для дітей

Вакцина проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer дозволена для імунізації дітей віком від п'яти до одинадцяти років в Ізраїлі, повідомляє Deutsche Welle.

Відповідне рішення ухвалило у неділю, 14 листопада, міністерство охорони здоров'я країни. Раніше дозвіл на вакцинацію від коронавірусу поширювався лише на дітей віком від 12 років та дорослих.

Члени групи експертів, що консультується міністерством охорони здоров'я, яких цитує ізраїльське видання Haaretz, практично одноголосно дійшли висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Комісія також переважною більшістю голосів рекомендувала вакцинувати навіть тих дітей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію.

Ампули з вакциною BioNTech/Pfizer у "дитячому дозуванні" мають прибути до Ізраїлю до 18 листопада. що дозволить негайно розпочати кампанію вакцинації дітей молодшого віку.