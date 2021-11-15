У "ЛНР" відповіли на погрози Києва застосувати Bayraktar

Загрози Києва застосувати турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі не мають відношення до воєнних дій. Про це заявив ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник, повідомляє РИА Новости.

"Це не війна та бойові операції, це політика та демонстративне ігнорування загальноприйнятих норм", - сказав він.

Пасічник пояснив, що Київ порушує режим припинення вогню, заходами щодо посилення якого "так пишався Зеленський, а потім раптом перестав і забув про них" .

Генштаб Збройних сил України раніше заявив про перше застосування ударного безпілотника Bayraktar у Донбасі. За твердженням військових, він знищив зброю противника керованої бомбою.