Кошти від євробондів Укренерго заблоковано в Ощадбанку

Кошти від євробондів НЕК "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "Гарантований покупець" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, поки залишаються у державному Ощадбанку, заявив голова ДП Костянтин Петриковець, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.

Як повідомлялося, напередодні Петриковець заявив про звільнення його на засіданні Кабінету міністрів у суботу, 13 листопада, за те, що він відмовився спрямувати кошти від "зелених" єврооблігацій, перераховані підприємству НЕК "Укренерго", не за призначенням, а надіслав саме на розрахунки з ВДЕ-генерацією.

Про блокування в Ощадбанку коштів, які залучила НЕК "Укренерго" через облігації, у своєму Telegram-каналі у суботу повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"ГарПок" отримав від "Укренерго" 19,3 млрд грн від випущених єврооблігацій на суму 21,7 млрд грн. Борг перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік становить трохи менше 15 млрд грн, остаточна сума боргу за 2021 рік поки що не зрозуміла, але рівень розрахунків "ГарПоку" коливається щомісяця від 45% до 93%.

Представники профільних асоціацій у коментарях інтернет-порталу "Енергореформа" зазначали, що очікують на розрахунки "ГарПоку" найближчим часом, і наголошували, що нецільове використання коштів від випуску "зелених" єврооблігацій, загрожує подальшій співпраці України з міжнародними партнерами.