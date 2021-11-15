Сніговий, мандариновий, хвойний: манікюр для зимового настрою

Крім мандаринів, гірлянд та запашних свічок, зимовий настрій може подарувати й тематичний манікюр — наприклад, у пастельних тонах, характерних для цієї пори року. Найсимпатичніші варіанти - далі в добірці, повідомляє Spletnik.

Зимовий

Любите ніжний манікюр, але вже втомилися від банального френча чи простого білого лаку? Тоді саме час спробувати щось із пастельних відтінків — лавандовий, теплий жовтий, приглушено-блакитний, колір чаю матчу чи інші поєднання. Однотонне покриття чи нейл-дизайн – тут кожен вирішує сам.

Анотація

Багато хто думає, що манікюр у пастельних тонах за визначенням не може бути яскравим і яскравим, проте це не так. Насправді існує безліч варіантів ефектного дизайну з пастельними відтінками. Один із них — абстракція, яка при правильному поєднанні ліній, форм та кольорів виглядає дуже барвисто.

Незвичайний

Варіацій незвичайного нейл-дизайну з відтінками пастелі не порахувати: тут все залежить від фантазії клієнта та його майстра з манікюру. Можна прикрасити кілька нігтів милими малюнками, спробувати вписати в нейл-дизайн звіриний принт або зробити френч із пастельними кінчиками навскіс. Нічого не бійтеся: чим незвичайнішою буде ідея, тим цікавіше її втілення та кінцевий результат!