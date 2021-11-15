Суд у справі Саакашвілі знову відбудеться без його участі

У Тбіліському міському суді у понеділок, 15 листопада, пройде судовий процес у справі про розтрату держкоштів експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі, повідомляє Корреспондент.

Проте, Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту знову відмовляється від доставки Саакашвілі на засідання з метою безпеки.

"Поява засудженого Михайла Саакашвілі в залі засідань суду, виходячи з питань його безпеки, пов'язана з певними ризиками. На даному етапі засуджений відмовляється від суттєвої частини лікування, його доставка на судовий процес створює додаткові ризики для його здоров'я" , - йдеться у заяві відомства.

У Мін'юсті пропонують проводити судові засідання дистанційно чи у тюремній лікарні.

А тим часом, як стверджує адвокат експрезидента Шота Тутберідзе, до лікувального закладу глданської в'язниці №18 не впустили консиліум лікарів, сформований МОЗ. Медики чекали дві години, а потім їм нібито повідомили, що робочі години закінчено.