Кава в Україні подорожчає: озвучено причини

Починаючи з березня 2021 року ціни на каву у світі зростають. Найбільше на подорожчання вплинули проблеми у Бразилії, Колумбії та В'єтнамі – найбільших світових експортерів продукту. Ціна може зрости у півтора рази, а подорожчання відчують і українці, повідомляє Depo.ua.

Восени ціна на арабіку піднялася до $2,16 за фунт, а це найбільша позначка з лютого 2012-го. Навесні та восени 2021-го вартість кави загалом зросла на 55%.

Що сталося?

Навесні 2021-го стало відомо, що врожай у Бразилії буде набагато нижчим, а головною причиною стала велика посуха. Щоб було зрозуміліше, ця країна забезпечує приблизно третину всього світового експорту кави. Тобто, скорочення врожаїв навіть на 10% – проблема. А нинішнє скорочення становило до 20%.

Вплинули на зростання вартості й проблеми у Колумбії. Так, на тлі проблем із Бразилії місцеві фермери вирішили не виконувати попередньо укладені контракти та не відвантажувати зерна. Це робилося для того, щоб збільшити ціну та продати каву дорожче. Таким чином, було порушено логістику, скасовано значну частку контрактів, а якусь частину врожаю взагалі втратили.

Як вплине на українців?

За прогнозами експертів, втрати ринків кави, які вже вимірюються десятками відсотків, диктуватимуть умови як мінімум до весни 2022-го. Саме тоді вже можна буде оцінити майбутні урожаї в країнах-виробниках.

За 5 років постачання кави в Україну збільшилося на 63%. А у 2020-му імпорт досяг 48,4 тис. тонн, вартість – $166 млн.

Подорожчання кави торкнеться і України. Наразі ціни на каву зросли на третину у магазинах. Але поки що кав'ярні ще стримують старі ціни, можливо, використовуючи запаси, а можливо, – боячись втратити клієнтів.

Але якщо кав'ярні одна за одною почнуть піднімати ціни, то за ними, звичайно, підтягнуться й інші продавці. Так, стаканчик еспресо незабаром зможемо купити не за 19–25 грн, а за 30-35 грн.