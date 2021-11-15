Повітря в Києві визнане одним із найшкідливіших у світі

Київ у понеділок, 15 листопада, увійшов до десятки міст світу з найвищим показником забруднення повітря. Про це, посилаючись на дані, що наводить портал IQair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, пише Ирина Дождева, Вести.

Українська столиця посіла восьме місце у світі серед великих міст.

Зазначається, що вранці індекс Києва становить 154 за норми 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення" .

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи рекомендують надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та включати очищувачі повітря. Займатися спортом на свіжому повітрі теж не варто.

Найгірша ситуація із забрудненням у пакистанському Лахорі. Тяжче, ніж у Києві, дихається також у Делі, Ченду та Даці.

За прогнозом, вже завтра ситуація з повітрям зміниться на краще.