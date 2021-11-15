Світу передбачили дефіцит автомобілів

Експерти передбачили світові дефіцит автомобілів через брак одного з ключових компонентів сировини - магнію, що виробляється в основному в Китаї. Ситуація багато в чому пов'язана із новою екологічною політикою керівництва країни, повідомляє Известия.

З осені 2021 року влада деяких провінцій Китаю стала пред'являти нові вимоги до промислових підприємств, спрямовані на зниження використання неекологічного вугілля, насамперед для виробництва електроенергії. Це призвело до перебоїв у постачаннях.

Така політика вже відбилася на підприємствах з видобутку та виробництва магнію. Вони скоротили постачання споживачам. При цьому на Китай припадає близько 90 відсотків світового виробництва металу і близько 95 відсотків імпорту Євросоюзу. Багато великих виробників алюмінію вже заявили про нестачу сировини, в якості якої використовується магній.

Крім того, ситуація може негативно позначитися на європейському та світовому автомобільному ринку. Європейська асоціація автовиробників (ACEA) очікує, що запаси магнію в регіоні вичерпаються до кінця листопада, після чого можуть розпочатися зупинки виробництва та закриття заводів. Також фахівці передбачають проблеми на ринку автомобільних запчастин, насамперед для дорогих машин класу преміум.

Останні місяці світовий автопром страждає від нестачі мікросхем, спричиненої одразу кількома причинами: глобальними збоями поставок та зупинками виробництва через пандемію коронавірусу, а також ажіотажним попитом з боку майнерів криптовалют.