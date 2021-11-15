Збірна України прилетіла в Сараєво на вирішальний матч

Збірна України ввечері 14 листопада прилетіла в Сараєво, де проведе заключний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Боснії і Герцеговини, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, команда швидко пройшла паспортний контроль і, отримавши багаж, вирушила в п'ятизірковий готель Radon Plaza, дорога в який зайняла не більше п'яти хвилин.

15 листопада у збірної України заплановане передматчеве тренування, а також прес-конференція Олександра Петракова та одного з гравців.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем