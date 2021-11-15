Збірна України прилетіла в Сараєво на вирішальний матч

Збірна України ввечері 14 листопада прилетіла в Сараєво, де проведе заключний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Боснії і Герцеговини, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, команда швидко пройшла паспортний контроль і, отримавши багаж, вирушила в п'ятизірковий готель Radon Plaza, дорога в який зайняла не більше п'яти хвилин.

15 листопада у збірної України заплановане передматчеве тренування, а також прес-конференція Олександра Петракова та одного з гравців.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

  • Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
  • У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
  • Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
  • Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
  • Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
  • Раніше УНІАН повідомляв можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-офф.

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